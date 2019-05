Na tarde desta segunda-feira, a dupla cantou o novo sucesso “Jogo de Cama”, que tem a participação do cantor Léo Magalhães

publicado em 13/05/2019

Casal do Brasil Lu e Alex visitaram o estúdio da Cidade FM (Foto: A Cidade)

Da redação

Na tarde desta segunda-feira (13), a Cidade FM recebeu a dupla sertaneja Lu e Alex, que contaram um pouco sobre os novos trabalhos. “Casal do Brasil” é o nome do primeiro DVD da carreira dos artistas e a música de trabalho é “Jogo de Cama”, que tem a participação do cantor Léo Magalhães.

Os cantores gravaram a mídia em Uberlândia, com o apoio da gravadora Som Livre, que é muito conhecida neste ramo. “Nosso primeiro EP foi gravado com uma faixa destaque com a dupla César Menotti e Fabiano”, contou a cantora.

Lu e Alex são casados e trabalham juntos há algum tempo. "Queremos levar para as pessoas a nossa música de verdade, é o que nós conseguimos fazer em nosso trabalho, levar a verdade do casal, da família, um projeto diferente e conseguimos mostrar que vale a pena trabalhar juntos", enfatizou Alex.

A dupla contou durante a entrevista que também gravou uma canção inédita e uma regravação, com os irmãos Zezé de Camargo e Luciano, com o cantor Eduardo Costa além dupla César Menotti e Fabiano, que resultou em um pout-pourri de três faixas.

“A música “Jogo de Cama” foi composta por uma dupla de compositores de Goiânia. Eu sou compositor e a Lu também, mas devido a correria, para essa música nós pedimos uma relacionada para a voz do cantor Léo Magalhães e para a gravação do DVD foi a música que mais deu destaque”, finalizou Alex.