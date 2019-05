Heitor Napolitano Reis Fonseca participa do torneio que começou na quarta-feira (22) e termina domingo (26) em Belo Horizonte-MG

publicado em 24/05/2019

Heitor Napolitano Reis Fonseca e o coordenador do Centro de Formação, Xaninho (Foto:Centro de formação esportiva)

O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga tem um representante no Campeonato Brasileiro Infantil de Natação, competição disputada no Minas Tênis Clube, um dos clubes mais tradicionais do país. Heitor Napolitano Reis Fonseca participa do torneio que começou na quarta-feira (22) e termina domingo (26) em Belo Horizonte-MG.

De acordo com o coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, o campeonato é muito importante para Heitor, uma vez que estão presentes os melhores competidores do país. O torneio é ainda o principal da categoria no semestre. “Todo atleta trabalha pensando em chegar em uma competição como o Campeonato Brasileiro. Nós esperamos que o trabalho do Centro de Formação siga crescendo e ao invés de termos um ou dois nadadores no Brasileiro, tenhamos um número maior de atletas”, contou.

O coordenador agradeceu o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga).

O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.