Quando a mulher acionou a polícia, o homem apareceu e devolveu algumas das joias

publicado em 06/05/2019

O caso foi encaminhado para a Justiça (Foto: Reprodução)

Uma moradora de Votuporanga teve R$ 18 mil em joias furtados de sua residência pelo companheiro que conheceu um baile de forró. Segundo informações preliminares, a mulher levou o homem, que mora em Monte Aprazível, para um churrasco em sua casa, depois de um tempo de relacionamento.

De acordo com a vítima, após o churrasco, o homem dormiu em sua residência com o filho de 15 anos. No outro dia, levantou cedo para ir trabalhar e deixou os dois indivíduos dormindo no local.

Conforme as informações, o crime só foi percebido quando a moradora de Votuporanga teria convidado o suspeito novamente para outro baile, tendo o mesmo negado e ela se arrumado para sair com as amigas, momento em que notou a falta de algumas joias, como alianças de ouro com pedras preciosas, pulseiras, correntes, brincos, entre outras, totalizando o valor de R$ 18.500.

Ainda de acordo com a vítima, ela foi até a cidade de Monte Aprazível para recuperar os objetos furtados, no entanto, o indivíduo não estava em sua residência, alegando que estava próximo de Nhandeara. No entanto, quando a mulher acionou a polícia, o homem apareceu e devolveu algumas das joias.

O caso foi encaminhado para a Justiça e a autoridade determinou a pena de 2,8 anos de prisão, sem direito ao regime semiaberto, já que o home possui outras passagens criminais.