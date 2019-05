Infectologista do Hospital, Regina Silvia Chaves de Lima, explicou os sintomas e qual tratamento da doença

publicado em 03/05/2019

Regina Silvia Chaves de Lima, esclareceu sobre a dengue (Foto:Santa Casa de Votuporanga)

Dengue é uma doença antiga e bem conhecida do povo brasileiro e, mesmo assim, ainda requer muita atenção. Diversas cidades do país apresentaram epidemia neste ano, com crescente número de casos.

A médica infectologista da Santa Casa de Votuporanga, Regina Silvia Chaves de Lima, esclareceu sobre a dengue. “Estamos vivendo a reintrodução do sorotipo 2. Geralmente, a cada quatro anos, um novo sorotipo adentra e a gente observa epidemia. Várias pessoas não-infectadas passam a ser expostas e geram esta quantidade de casos”, afirmou.

Ela destacou os sintomas. “Febre alta, dores no corpo intensas, de cabeça, atrás dos olhos, nas articulações, náuseas, vômitos e um pouco de diarreia. Qualquer sintoma, deve procurar o posto de saúde mais próximo ou Unidade de Pronto Atendimento (UPA)”, disse.

Dra. Regina enfatizou que, após a primeira exposição, pode acontecer a dengue hemorrágica. “Há os mesmos sinais de alerta, acrescidas de palidez, mal-estar, tontura, sudorese, desmaios rápidos e até mesmo sangramento”, alertou.

Para as grávidas, a médica orientou o uso de repelentes e telas. “Utilizamos estas proteções nas portas, janelas e até mesmo na cama”, contou.

Tratamento

“Não existe tratamento específico contra o vírus da dengue. É possível apenas tratar os sintomas da doença - tratamento sintomático. É importante tomar muito líquido para evitar a desidratação”, complementou.

Sintomas

Dengue clássica

- Febre alta com início súbito (39° a 40°C);

- Forte dor de cabeça;

- Dor atrás dos olhos;

- Perda do paladar e apetite;

- Manchas e erupções na pele semelhantes ao sarampo, principalmente no tórax e membros superiores;

- Náuseas e vômitos;

- Tontura;

- Extremo cansaço;

- Moleza e dor no corpo;

- Muitas dores nos ossos e articulações;

- Dor abdominal (principalmente em crianças).

Dengue hemorrágica

Na dengue hemorrágica, o quadro clínico se agrava rapidamente, apresentando sinais de insuficiência circulatória. Quando acaba a febre começam a surgir os sinais de alerta:

- Dores abdominais fortes e contínuas

- Vômitos persistentes

- Pele pálida, fria e úmida.

- Sangramento pelo nariz, boca e gengivas.

- Manchas vermelhas na pele

- Comportamento variando de sonolência à agitação

- Confusão mental





- Sede excessiva e boca seca?





- Dificuldade respiratória





- Queda da pressão arterial.