publicado em 08/05/2019

A delegação de Votuporanga já está se preparando para a 23ª edição do JORI (Jogos Regionais dos Idosos) que neste ano será sediado em Santa Fé do Sul, entre os dias 28 de maio e 2 de junho. Aproximadamente 70 municípios e quase 4 mil atletas disputarão esta competição.

Cerca de 78 idosos que representam Votuporanga estão intensificando os treinos para a disputa nas modalidades de Atletismo, Bocha, Buraco, Coreografia, Dama, Dança de Salão, Dominó, Malha, Natação, Tênis, Tênis de Mesa, Truco, Voleibol Adaptado e Xadrez.

JORI 2018

Na etapa regional da 22ª edição do JORI (Jogos Regionais dos Idosos), realizada em janeiro do ano passado, em Andradina, a equipe votuporanguense conquistou o 5º lugar na classificação geral com pontuação e número de medalhas de ouro recordes. Foram 82 pontos, sendo cinco medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze que garantiram vagas para a fase estadual da competição, que aconteceu em Praia Grande, onde 9 votuporanguenses disputaram e na classificação geral, conquistaram o 51º lugar, disputando com 198 municípios paulistas.

Os atletas recebem todo o suporte necessário da Prefeitura de Votuporanga, por meio do Centro de Convivência do Idoso (CCI), que proporciona um envelhecimento ativo aos atendidos, promovendo o cuidado à saúde e integração social das pessoas da terceira idade.