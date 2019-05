Este ano, cerca de 1.800 pessoas já fizeram pré-inscrição e devem realizar a escolha das Oficinas e Minicursos

publicado em 31/05/2019

O evento, organizado pelo ADE Noroeste Paulista – Arranjo de Desenvolvimento da Educação, já está com mais de 1800 pré-inscritos (Foto: Comunicativa)

Professores do Noroeste Paulista e de outras regiões do Brasil, além de profissionais que buscam novos conhecimentos sobre a educação, já se preparam para o 6º CIENP – Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista. O evento, organizado pelo ADE Noroeste Paulista – Arranjo de Desenvolvimento da Educação, já está com mais de 1800 pré-inscritos, que devem devem concluir a inscrição a partir deste sábado (1/6) pelo site do Congresso (www.congressointereduca.com.br/2019) e escolher oficinas e minicursos.

"Já temos lista de espera. A primeira etapa das inscrições é para aqueles que já fizeram a reserva da vaga. Conforme forem ocorrendo desistências, vamos convidando os próximos da lista", explicou Jaqueline Alexandre Batista, secretária executiva do ADE Noroeste Paulista.

A sexta edição do CIENP promete ser a maior de todas. "Será um grande encontro e oportunidade para atualizarmos os nossos conhecimentos sobre 'Competências Socioemocionais e os Processos Educativos para o Século XXI', que aliás é um tema bem atual", comentou Ederson Marcelo Batista, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista.

A pré-inscrição pode ser feita diretamente com a organização do CIENP, pelo telefone (17) 3405-9750 - ramal 9771. As inscrições deverão ser finalizadas diretamente no site do evento (www.congressointereduca.com.br/2019), na aba “Inscrições”. Na página também há informações sobre valores e a programação.

6° CIENP

Este ano, o CIENP será promovido de 17 a 19 de julho, em Votuporanga, e terá como tema “Competências Socioemocionais”, com palestras com Leandro Karnal, Nino Paixão, Fernando Moraes e Luciana Brites, no Centro de Eventos Valério Giamatei (Ilha do Pescador). Os participantes ainda terão a possibilidade de vivenciar práticas de diversas áreas da educação em cerca de 60 oficinas.

Esta semana, a organização anunciou que musical circense "O Rei do Show" encerrará a programação.





O CIENP, idealizado pelo ADE Noroeste Paulista, é organizado em parceria com a Unifev, o IFSP de Votuporanga e a AMA - Associação dos Municípios da Araraquarense, com o apoio da SOMOS, Editora Moderna, Starb, NeuroSaber, Undime SP, Oficina Municipal, Cenpec, Senac Votuporanga, Método Uniformes, Tenda Digital, Fábrica de Produtos, Pé com Pé, Boquinhas, Faperp, FATD Consultoria, Senac, Aport, Cern Coaching & Mentoring, Brick Solutions, Piraporiando, Plataforma Um, Programa Semente, Editora Pindorama, Arth Móveis e CIEE.