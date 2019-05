Cidade

Grupo Cúmplices: entrega especial para as mamães

No sábado, os integrantes levaram flores para as pacientes e kits para as gestantes que não trouxeram enxoval

publicado em 15/05/2019

O Grupo Cúmplices levaram presentes para as pacientes do hospital de Votuporanga (Santa Casa) Amor e solidariedade que só crescem. Cada ato é pensado com um propósito: florir onde a vida plantar. Assim é o Grupo Cúmplices, que mensalmente demonstra empatia e capacidade de transformar o ambiente hospitalar Os integrantes chegam na Santa Casa de Votuporanga abastecidos. De sorrisos, de palavras confortantes. Abraços. De doação de si mesmos para muitos que não conhecem. Com sentimento verdadeiro de altruísmo. Ao passar pelo corredor central, uma rosa para a mamãe. E o mimo é quase nada, perto do que o Grupo pode fazer. Neste sábado (11/5), os participantes foram além. Eles trouxeram kits de enxoval para as gestantes que não possuem. Marisa Reinoldes, uma das integrantes, explicou a ação. “Na entrega de flores em março, encontramos uma mamãe que teria a bebê naquele dia e nada tinha de roupinhas. Agilizamos e conseguimos muita coisa para Alice, nome da menina. Diante desse episódio, veio ao nosso coração a montagem dos kits para quem chega no Hospital sem o enxovalzinho. Começamos uma força-tarefa e todos se envolveram, uns doaram e pediram ajuda, outros costuraram e bordaram, outros ainda lavaram e passaram as roupinhas. O resultado foi encantador e emocionante”, destacou. Cada kit contém fraldas descartáveis, de tecido grandes e de boca, toalha de banho, roupas, meias, babador, cueiros, cobertor, sabonete, cotonete e lenço umedecido. Alegria para quem entregou, imagina para quem recebeu. E assim, a cada visita, o Grupo Cúmplices ganha novo papel: anjos da guarda. São homens e mulheres que são heróis por um dia, que salvam vidas com suas ações de generosidade e amor. O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu os integrantes. “Este trabalho nos emociona demais. Cada vez que eles chegam no Hospital, transformam o ambiente. Deixam mais acolhedor, mais humanizado e mais feliz. Nosso muito obrigado em nome de centenas de pacientes”, finalizou.

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/cidade/2019/05/grupo-cumplices-entrega-especial-para-as-mamaes-n55363