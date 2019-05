Recursos arrecadados com a venda das tampinhas serão destinados para compra de ração para animas que vivem em situação de rua

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com as Secretarias Municipais, está promovendo a campanha “Tampinha Amiga”, que tem como objetivo arrecadar tampas plásticas que serão revertidas em renda a ser destinada para a causa animal. A campanha conta com a parceria do vereador Chandelly Protetor.

Os recursos arrecadados com a venda das tampinhas serão destinados para compra de ração para animas que vivem em situação de rua.

Todos os munícipes podem contribuir com a campanha destinando todos os tipos de tampas plásticas, de vários tamanhos e formatos (inclusive de materiais de limpeza) direto para o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura ou por meio das escolas municipais. A ação é de caráter permanente.

O Fundo Social fica no Paço Municipal, na Rua Pará, 3227. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3405-9700, ramal 9742.

Primeira entrega

No final do mês passado, alunos matriculados no CEM “Profª. Maria Izabel Martins de Oliveira”, no bairro Vale do Sol, realizaram a primeira entrega durante o evento que teve como tema “Cuide Bem do Seu Amigo”. Participaram da ocasião, a Presidente do Fundo Social, Mônica Pesciotto de Carvalho, o Secretário da Educação, Marcelo Batista, e o vereador Chandelly Protetor.