Estudo realizado pelo Prof. Me. Valter Mariano discute o nível da qualidade de vida de idosos praticantes de atividade física e de jogos competitivos

publicado em 06/05/2019

Prof. Me. Valter Mariano dos Santos Júnior (Foto:Unifev)

O docente do curso de Educação Física da UNIFEV Prof. Me. Valter Mariano dos Santos Júnior publicou, recentemente, um artigo científico na revista eletrônica Manual Therapy, Posturology & Rehabilitation Journal.

O trabalho, realizado em parceria com pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), teve o objetivo de investigar o nível da qualidade de vida de idosos praticantes de atividade física e de jogos competitivos.

De acordo com o docente, a pesquisa foi desenvolvida no Núcleo de Vivências Corporais da Instituição (Academia Unifev) e contou com o apoio do Programa Institucional de Qualificação e Capacitação Docente (PIQCD) do Centro Universitário de Votuporanga.