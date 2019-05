Vanessa Bortolozo é jornalista e especialista em Gestão de Pessoas

publicado em 23/05/2019

Dicas para reter talentos na sua empresa

As pessoas são peças fundamentais para a boa gestão. Mas conquistar o comprometimento dos colaboradores não é tarefa fácil. Treinar, repassar os valores, os objetivos e a cultura da empresa, orientar sobre os processos e os padrões de trabalho são atividades que consomem tempo. Muitas vezes, as empresas investem recursos no treinamento de seus funcionários e, muitas vezes, percebem que prepararam equipes para os concorrentes.A retenção de talentos é, portanto, fator-chave para não perder os investimentos feitos em capacitação. Nesse cenário, as micro e pequenas empresas levam vantagem, pois os líderes estão mais próximos dos colaboradores. Envolver o funcionário em reuniões decisivas, saber seu papel na organização, transitar entre as diversas áreas da empresa são diferenciais que podem pesar positivamente na retenção de talentos.Outro fator que deve ser levado em consideração é a participação no mercado, cada vez maior, das novas gerações, que tem como uma de suas principais características o engajamento com uma causa. É fundamental que essas gerações percebam sua participação nos negócios e tenha suas ideias levadas em consideração. A seguir, algumas dicas que podem ajudar na retenção dos colaboradores.

1. Estabeleça um plano de carreira para que o funcionário possa visualizar as possibilidades internas e, assim, investir no seu crescimento.

2. Crie um ambiente que possibilite ao colaborador desenvolver projetos com maior autonomia e novas competências.

3. Envolva os funcionários nos processos de decisão ou engaje-os em projetos em andamento, escutando suas sugestões de forma apreciativa.

4. Crie ações para melhorar o clima no ambiente de trabalho. Estimule a prática de esportes, promova campeonatos internos ou disponibilize áreas de lazer.

5. Crie um ambiente mais familiar, com confraternizações e happy hours, ou incentive o colaborador a contribuir com uma planta, fotos ou objetos que tornem o ambiente mais acolhedor.

6. Estimule a troca de ideias e crie oportunidades para ouvir as pessoas. Evite eventuais críticas não construtivas.A retenção de colaboradores engajados está intimamente ligada à valorização das pessoas. Um bom começo para alinhar as expectativas é a aplicação de uma pesquisa de clima organizacional para identificar os pontos fortes e as oportunidades de melhoria. Isso criará um canal de comunicação com a alta direção e gerará material para trabalhar a própria retenção de talentos. Tornar o funcionário corresponsável no planejamento de sua carreira é a chave do engajamento.

