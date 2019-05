A campanha teve início na última sexta-feira (10/05) e está sendo realizada pelo quinto ano consecutivo na cidade

publicado em 15/05/2019

A campanha está sendo realizada pelo quinto ano consecutivo na cidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O ‘Dia D’ da Campanha de Educação no Trânsito pelo Movimento Maio Amarelo em Votuporanga, realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, será realizado nesta sexta-feira (15/05), às 9h, no Parque da Cultura. Neste ano, o tema é “No trânsito, o sentido é a vida”, que reforça a ação “4P - Pare Para o Pedestre Passar”.

A campanha está sendo realizada pelo quinto ano consecutivo na cidade e faz parte de um convênio entre a Prefeitura, Governo do Estado de São Paulo e Detran SP (Movimento Paulista de Segurança no Trânsito).

Nesta sexta-feira (15/05), o Prefeito João Dado recepcionará alunos da Rede Municipal de Ensino para realizar a “caminhada do trânsito”, na “transitolândia”, que será montada no Parque da Cultura. Durante a ocasião, serão distribuídas 4.500 apostilas sobre educação no trânsito para alunos do Ensino Fundamental. Os agentes de trânsito ainda darão aulas com noções de semaforização e sinalizações. Já a partir do dia 20 de maio, os profissionais ministrarão palestras no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.

Lançamento

Durante o lançamento da campanha, na última sexta-feira (10/05), agentes de trânsito e atiradores do Tiro de Guerra abordaram motoristas e pedestres e distribuíram materiais didáticos para toda a população que passava pela Rua Amazonas, em frente à praça da Catedral Nossa Senhora Aparecida (Igreja Matriz). A “mãozinha do trânsito” também foi levada ao local para orientar condutores a pararem para o pedestre passar nas faixas de pedestres.

Vale destacar que neste ano a Campanha de Educação no Trânsito pelo movimento Maio Amarelo tem custo zero para o Município, já que toda a verba investida foi repassada pelo Estado.

O movimento

O Movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.