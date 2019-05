Encontro, organizado por alunos do 7º período da graduação, contou com exposição e palestras de profissionais da área

publicado em 29/05/2019

Durante o encontro, os universitários do 7º período organizaram uma exposição para retratar a importância da data (Foto: Unifev)

Em alusão ao Dia da Luta Antimanicomial (18 de maio), o curso de Psicologia da Unifev realizou ações no Espaço Unifev Saúde, com o objetivo de promover a discussão do tema com alunos e profissionais da área. O evento contou com palestras do médico psiquiatra e docente da Unifev Prof. Esp. José Rubens Naime e da psicóloga do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e egressa da graduação Giseli Moretti.

Durante o encontro, os universitários do 7º período organizaram uma exposição para retratar a importância da data, que, segundo a coordenadora do curso, Profa. Dra. Raquel Martins Sartori, busca questionar o modelo clássico de assistência centrado em internações por hospitais psiquiátricos e propor a reorganização do modelo de atenção em Saúde Mental no Brasil, a partir de serviços abertos, comunitários e territorializados.

“O evento foi de grande valia na medida em que abriu espaço para o debate de temas significativos relacionados, como as graves violações aos direitos das pessoas com transtornos mentais ocorridas nessas instituições”, completou.

Extensão

Encerrando este semestre letivo, o curso de Psicologia ainda promoveu a palestra Movimento contemporâneo da sexualidade, na última sexta-feira (dia 24), no Espaço Unifev Saúde.