Evento, organizado por alunos e docentes da graduação no último sábado (dia 11), contou com teatros, palestras e homenagens

publicado em 14/05/2019

O evento, realizado por alunos e docentes da graduação, no Espaço Unifev Saúde, também homenageou o Dia do Enfermeiro, celebrado em 12 de maio (Foto:Unifev)

O curso de Enfermagem da UNIFEV, em comemoração ao seu aniversário de 20 anos, promoveu diversas atividades especiais no último sábado (dia 11). O evento, realizado por alunos e docentes da graduação, no Espaço Unifev Saúde, também homenageou o Dia do Enfermeiro, celebrado em 12 de maio.

A programação festiva contou com encenações sobre a história da Enfermagem e a importância da área no serviço hospitalar, bem como palestras sobre saúde mental de enfermeiros, atendimento de parada cardiorrespiratória e higienização das mãos.

De acordo com a coordenadora, Profa. Ma. Rosana Aparecida Duran, desde a primeira turma, iniciada em março de 1999, o curso de Enfermagem passou por inúmeras melhorias em seu projeto pedagógico e infraestrutura.

“Com uma matriz curricular consolidada e sempre atualizada com as principais exigências da profissão, a UNIFEV possuí dezenas de laboratórios próprios, equipados com o que há de mais moderno no mercado. Além disso, o curso tem parcerias com unidades básicas de saúde e centros especializados, como a Santa Casa de Votuporanga e o Hospital de Amor de Jales, que garantem ao aluno vivenciar a prática profissional, em cenários reais, desde o início da graduação”, afirmou.

Outro diferencial citado pela coordenadora são os frequentes atendimentos realizados à população, durante todo o ano. O projeto mais recente é a campanha em prol da doação de medula óssea, organizada pelo curso de Enfermagem e pelo Núcleo de Responsabilidade Social da Instituição, em parceria com o projeto Seja um Herói – Salve Vidas e o Hemocentro de Fernandópolis. “Apoiamos a iniciativa desde a sua primeira atividade na UNIFEV, há seis anos. De lá para cá, contribuímos com o cadastro de milhares de pessoas no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome)”, completou.

SEMANA DE ENFERMAGEM