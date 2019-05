Atividade gratuita é voltada para pessoas que estão em busca de recolocação no mercado de trabalho; curso é gratuito

publicado em 08/05/2019

Entre os dias 13 e 22 de maio será oferecido o curso gratuito “Auxiliar de Padaria e Confeitaria” (Foto: Reprodução)

Buscando auxiliar quem procura maior qualificação profissional, a APAS – Associação Paulista de Supermercados oferece em todo o Estado de São Paulo cursos específicos para atender o segmento. Entre os dias 13 e 22 de maio, em São José do Rio Preto será oferecido o curso gratuito “Auxiliar de Padaria e Confeitaria”.

Em sete dias, e carga horária de 28 horas, os participantes estudarão desde as boas práticas para manipuladores de alimentos até a prática com receitas básicas em padaria e confeitaria.

As vagas são limitadas. Serão duas turmas, com 20 alunos cada. “As pessoas que participam dos cursos da APAS e que desejam trabalhar em supermercados, por exemplo, são encaminhadas para nossos associados, de acordo com o surgimento de novas oportunidades. Ficamos muito felizes em saber que podemos contribuir com essas pessoas, que também encontram aqui a chance de ter o seu próprio negócio, por exemplo”, comemorou José Luis Sanches, presidente da APAS Rio Preto.