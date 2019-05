Tony Rocha

publicado em 17/05/2019

Tony Rocha (Foto: A Cidade)

“Essencial, necessário e supérfluo, via de regra, tudo, absolutamente tudo pode ser enquadrado em uma dessas classificações”, disse um velho e sábio professor ao Anisinho, “essencial é a água, o ar etc. Necessário é a sanidade, a convivência pacífica etc. Supérfluo é tudo aquilo que não é essencial nem necessário.”

“Discordo”, retrucou o Anisinho, “tudo é essencial, assim que é desejado, o supérfluo deixa de ser supérfluo e se torna essencial para quem o deseja.”

E foi com essa convicção que, no final do expediente da sexta-feira, o Anisinho pegou um vale na empresa. O dinheiro seria usado para o pagamento do essencial chope da sexta, sábado e domingo à noite.

Anisinho fez uma aposta na Mega-sena, apenas uma, se a sorte estivesse ao seu lado, seria o suficiente. A Mega-sena estava acumulada e o prêmio poderia transformar a vida de qualquer pessoa em um ininterrupto lazer.

Na sexta e no sábado, Anisinho divertiu-se como um doidivanas, conhecia lugares que proporcionavam muita diversão com pouco dinheiro. Chegou a noite de domingo.

Na noite de domingo Anisinho foi a um barzinho tradicionalmente freqüentado por belas mulheres. Famosos e famosas sempre estavam por ali, mormente celebridades que recebiam razoável cachê por uma breve aparição. Aproximou-se de uma belíssima garota cujo nome não recordava, mas a vira algumas vezes na televisão.

“Eu adoraria uma diplopia nesse momento”, disse o Anisinho à garota.

O Anisinho não aparentava ter muito dinheiro, ou seja, não era o tipo que a garota tinha em mente, mas ela nunca ouvira aquela palavra e, antes de se afastar, por mera curiosidade resolveu perguntar: “O que é diplopia?”

“É um termo de Medicina, significa visão dupla”, respondeu o Anisinho, “se eu tivesse diplopia, nesse momento, olhando pra você, estaria vendo duas deusas.”

“Você é médico?”, perguntou a garota, achando a cantada diferente, original.

“Sou economista, estudo e investigo fenômenos relativos à produção, distribuição e consumo de bens.”

“E qual é o carro que você tem?”

“No momento, um carrinho popular de cerca de cem mil reais.”

“Cem mil reais é pouco dinheiro pra você?”

“Até ontem era uma importância respeitável, hoje é uma ninharia.”

“Por quê?”

“É segredo, mas como você me inspira confiança, entre outros sentimentos; vou dizer, a verdade é que sou o único vencedor do concurso 2150 da Mega-sena.”

“NÃO!!!”

“Sim, mas fale baixo, por favor, não posso dar bandeira, pode ser perigoso.”

“No seu apartamento ou no meu?”

“Podíamos ir a um motel, o problema é que estou com pouquíssimo dinheiro, como disse, não posso despertar cobiça, sou um alvo.”

“Hoje é tudo por minha conta, vou retocar a maquiagem, volto já.”

A garota foi à toalete. Retocou a maquiagem, deu alguns telefonemas e enviou umas mensagens. Foi tudo muito rápido. Testemunhas disseram que antes de ser jogado no porta-malas de um carro por três sujeitos estranhos e uma moça bonita, o Anisinho teria gritado: “Era brincadeira, só acertei uma dezena.”

Dois dias depois, escoriado no hospital, o Anisinho chegou à conclusão de que muito dinheiro – ainda que apenas imaginário – só acarreta problemas.