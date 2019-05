Os interessados em participar da seleção devem se inscrever no site www.consesp.com.br

publicado em 16/05/2019

Prefeitura Municipal de Votuporanga; as inscrições para os concursos são realizadas pela internet até o dia 26 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Com 28 vagas disponíveis, estão abertas, até o próximo dia 26, as inscrições para dois concursos públicos da Prefeitura Municipal de Votuporanga. A inscrição é feita exclusivamente via internet.

Os interessados em participar da seleção devem se inscrever no site www.consesp.com.br. Os concursos são 001/2019 e 002/2019, que teve o seu edital publicado na semana passada. A Consesp (Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda) é a responsável pela organização, aplicação e correção das provas.

De acordo com o Poder Executivo, para o concurso nº 001/2019 são ofertadas oito vagas entre Educador Infantil, PEB II – Educação Física e PEB II – Inglês. A taxa de inscrição custa R$ 65. Já para o 002/2019 são 20 vagas entre Agentes Comunitários de Saúde para os bairros Parque das Nações, Colinas, Pozzobon, Cecap, Vila Paes, Vila América e Policlínica, além de Agente Operacional I – Serviços Gerais (Feminino e Masculino), Agente Operacional VI – Alvenaria e Construção, Agente Operacional VII – Direção Veicular, Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I, Técnico do Executivo XIV – Tecnologia da Informação III e Técnico em Educação X – Desenvolvimento Infantil II. O valor da inscrição é correspondente ao nível de escolaridade do cargo/função escolhido, sendo R$ 35 para Ensino Fundamental e R$ 50 para Ensino Médio.