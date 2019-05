Evento contou com uma apresentação musical, gincanas, aula de zumba, caminhada ao ar livre e hidroginástica, no último sábado (dia 11)

publicado em 13/05/2019

O Colégio Unifev promoveu, no último sábado (dia 11), uma manhã especial com diversas atividades alusivas ao Dia das Mães. Na oportunidade, estiveram presentes o Gestor Administrativo da Instituição, Prof. Me. Raynner Antonio Toschi; a diretora da Escola, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral; as coordenadoras Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola e Profa. Ma. Joana D'arc Soares Bafoni Prates; além de docentes e alunos do Colégio, juntamente com seus familiares.

As homenagens tiveram início com uma apresentação musical, realizada pelos alunos do Pré I ao 5º ano, comandada pela professora de música, Maria de Jesus de Ferreira de Moraes (Madja). Na ocasião, as crianças interpretaram as canções Era uma vez, Trevo, Trem Bala, Cheiro de Carinho, Mamãe de Barriga e Mamãe Maravilha.

Na sequência, as mães participaram de gincanas, aula de zumba, caminhada ao ar livre e hidroginástica. As atividades foram organizadas pelos docentes de Educação Física, em parceria com os universitários da UNIFEV.