Iniciativa envolveu alunos da Educação Infantil, Ensinos Fundamental I e II, Ensino Médio, além dos docentes e colaboradores da Escola

publicado em 29/05/2019

O Colégio Unifev destinou 286 litros de leite longa vida à Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, na última segunda-feira (dia 27). A iniciativa envolveu os alunos da Educação Infantil, Ensinos Fundamental I e II, Ensino Médio, além dos docentes e colaboradores da Escola.

A entrega oficial ao hospital foi realizada pela turma do Pré I, juntamente com a diretora do Colégio, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho do Amaral e as coordenadoras Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola e Profa. Ma. Joana D'arc Soares Bafoni Prates.

De acordo com a diretora Terezinha, é sempre muito gratificante ver o envolvimento de cada estudante em prol de causas que beneficiem o próximo. “Desde cedo buscamos inserir no dia a dia das nossas crianças e adolescentes ações de Responsabilidade Social, para que eles percebam o valor de cada atitude. Cada campanha proposta é bem recebida tanto pelos nossos discentes, quanto pelos seus pais e familiares, que prestam apoio incondicional”, destacou.