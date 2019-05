Ação também contou com doações de roupas para o Bazar do Bem por meio de gincana realizada com os alunos

publicado em 28/05/2019

O gerente administrativo da escola, Antônio Carlos Alves explicou que a gincana foi realizada com os estudantes do ensino fundamental (Foto: Santa Casa)

Solidariedade se aprende desde cedo, por isso os estudantes do Colégio Celtas de Votuporanga se uniram em uma gincana realizada pela escola, o que resultou na doação de mais de 800 litros de leite para a Santa Casa e cerca de oito caixas de roupas destinadas ao Bazar do Bem.

De acordo com a coordenadora do ensino fundamental I, Marlene Arenas Stringari, todos os anos esta gincana é realizada no colégio. “A cada ano trabalhamos com um tema e desta vez abordamos a transformação de atitudes solidárias em respeito. É o ato de tornar estas crianças e adolescentes em pessoas do bem, com ações como a arrecadação de leite e roupas para a doação”, contou.

O gerente administrativo da escola, Antônio Carlos Alves explicou que a gincana foi realizada com os estudantes do ensino fundamental I (1ª a 5ª série) e ensino fundamental II (de 6º ao 9º ano). “Toda a arrecadação durou cerca de uma semana, pela quantidade, vimos o quantos nossos alunos são envolvidos com a solidariedade”, disse.