Gincana faz parte do Projeto Cidadão e envolve todas as séries do Ensino Fundamental

publicado em 08/05/2019

A iniciativa visa refletir sobre a evolução individual, relacionada ao aspecto social e ao ambiental (Foto:Santa Casa de Votuporanga)

Transforme-se. Este é o tema da oitava edição do Projeto Cidadão, realizado pelo Colégio Celtas de Votuporanga neste ano. A iniciativa visa refletir sobre a evolução individual, relacionada ao aspecto social e ao ambiental.

E, se é para criar consciência social, por que não promover ação em prol à Santa Casa de Votuporanga? Aproximadamente 250 alunos do primeiro ao nono anos do Ensino Fundamental irão arrecadar leite para o Hospital até quinta-feira (9/5). Com esta ação, irão beneficiar centenas de pacientes de 53 municípios, demonstrando solidariedade.

A diretora pedagógica do Colégio, Eliete Gallo Vilela, explicou a iniciativa. “A gincana acontece em várias etapas. Na segunda quinzena de abril, como preparação, os estudantes fizeram visitas a várias instituições, como Lar São Vicente de Paulo, Recanto Tia Marlene, Saev Ambiental, Ecotudo, à Usina de Reciclagem, etc. Já neste mês, estamos recolhendo roupas, latinhas vazias e leite”, disse.

Eliete falou da relação com a Santa Casa. “Colaboramos há cinco anos com Bazar do Bem, por meio de doações de roupas. Neste ano, nos foi solicitado leite. Estamos nos mobilizando para, mais uma vez, contribuir com Hospital, que atende toda a região”, complementou.