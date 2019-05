Luciano Muchiotti promove evento no Espaço Unifev Saúde no próximo dia 9; entrada é um litro de leite ou de óleo para Hospital

publicado em 02/05/2019

Todo este conhecimento irá fomentar os pais, para que possam auxiliar os filhos nesta decisão tão importante (Foto:Santa Casa de Votuporanga)

Escolher uma carreira profissional que, mais tarde, você possa ter orgulho de "chamar de sua" pode ser um desafio e tanto. Você precisa enfrentar suas próprias expectativas, de parentes e de amigos, levando em conta diversos fatores. Pensando em auxiliar os pais a contribuírem na escolha dos filhos, o coach Luciano Muchiotti promove uma palestra no próximo dia 9, no auditório do Espaço Unifev Saúde, a partir das 19h.

A entrada é um litro de leite ou de óleo, que será doado para a Santa Casa de Votuporanga, único Hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

Luciano explicou como surgiu a iniciativa. “Eu faço um trabalho voluntário nas escolas em que oriento os jovens a fazer uma boa escolha e como esta decisão pode impactar seu futuro. Percorri as instituições de ensino do município, quando interagi com mais de 1.000 adolescentes. Senti a necessidade de que este tema não fosse restrito apenas a eles, mas que a família também entendesse seu papel”, afirmou.

Aliar a palestra com Hospital partiu de uma experiência familiar. “Meu filho Henrique ficou internado, com três dias em acompanhamento. Foi um momento muito delicado e fomos muito bem atendidos. Só temos a agradecer, inclusive eu deixei minha consideração deste atendimento carinhoso na Ouvidoria, elogiando toda a equipe. Então, uni as duas causas”, disse.

Luciano entrou em contato com a Instituição, que passou uma lista de itens de primeira necessidade. “Quero levar informação para família de como ter sucesso profissional e, em contrapartida, ajudar a Santa Casa para que o Hospital tenha um período mais tranquilo de seu estoque de suplemento alimentar”, destacou.