Espaço funciona no Campus Centro da Instituição, com entrada pela rua Sergipe; atendimentos são individuais e personalizados

publicado em 02/05/2019

línica-Escola de Nutrição da UNIFEV oferece consultas gratuitas à população (Foto:Unifev)

A Clínica-Escola de Nutrição da UNIFEV está com novas vagas abertas aos interessados em receber avaliação e orientação nutricional. Os atendimentos são gratuitos e realizados por alunos em regime de estágio do curso de Nutrição, sob a supervisão da Profa. Ma. Letícia Barufi Fernandes.

Os agendamentos devem ser realizados diretamente na Clínica, localizada no Campus Centro (entrada pela rua Sergipe, esquina com a rua Rio Grande), ou pelo telefone (17) 3405-9999 - ramal 922.

De acordo com a coordenadora da graduação em Nutrição, Profa. Dra. Lidiane Silva Rodrigues Telini, as consultas são individuais e personalizadas, conforme as necessidades observadas.

“Inicialmente, é realizada uma triagem com os pacientes. Os casos prioritários são aqueles que apresentam problemas mais graves de saúde, como diabetes e pressão alta, entre outros. Além das avaliações e controle do Índice de Massa Corporal (IMC), os atendidos passam por análises de consumo alimentar e recebem instrução nutricional”, afirmou.

Segundo a coordenadora, também é feito um plano alimentar específico para cada caso, bem como uma lista de substituição de alimentos.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na Clínica de Nutrição ou pelo telefone já citado. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17 horas.

SERVIÇO:





Clínica-Escola de Nutrição

Agendamentos: (17) 3405-9999 – ramal 922;

Local: Clínica de Nutrição – Campus Centro, entrada pela rua Sergipe, esquina com a rua Rio Grande;