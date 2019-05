Projeto é desenvolvido por alunos do 7º período da graduação, supervisionados pela Profa. Dra. Albaiza Nicoletti; informações (17) 3405-9999, ramal 899

publicado em 31/05/2019

As atividades, destinadas a adultos, são promovidas às segundas e quintas-feiras, das 14h às 15 horas, no Laboratório Clínico de Marcha da Clínica de Fisioterapia (Foto:Unifev)

A Clínica-Escola de Fisioterapia da UNIFEV está com novas vagas para pacientes com algum tipo de lesão na coluna vertebral e, como consequência, tenham perdido a marcha (capacidade de andar). Os atendimentos gratuitos são realizados pelos alunos do 7º período da graduação, durante o estágio supervisionado em Fisioterapia Neurológica, sob a supervisão da Profa. Dra. Albaiza Nicoletti Otterço.

As atividades, destinadas a adultos, são promovidas às segundas e quintas-feiras, das 14h às 15 horas, no Laboratório Clínico de Marcha da Clínica de Fisioterapia, localizado no Campus Centro da Instituição. Durante as sessões, os pacientes trabalham, por meio de exercícios físicos específicos, o reestabelecimento de aspectos como a coordenação motora, o equilíbrio e a força, entre outros. De acordo com Albaiza, o cronograma de cada atendido varia conforme a necessidade apresentada.

Uma das assistidas pela Clínica, a artesã Betânia Maria do Prado, contou que sofreu um acidente de carro há 19 anos, o que ocasionou uma lesão parcial em sua coluna vertebral. “Desde que me acidentei, busquei o apoio da Fisioterapia. Porém, há dois anos tive que parar o tratamento, o que provocou a perda dos benefícios que eu tinha adquirido ao longo desses anos. Foi então, que fiquei sabendo de toda a infraestrutura disponível na UNIFEV e voltei aos exercícios. Desde o início do ano, estou tendo o acompanhamento dos universitários e da professora Albaiza. Agora, já consigo andar com o auxílio do andador”, destacou.

Para a professora responsável pelos atendimentos, cada paciente que consegue evoluir é motivo de comemoração entre a equipe. “Conhecemos muitas pessoas e diferentes histórias, cada melhora nos deixa com a sensação de missão cumprida. É muito gratificante ver que o nosso trabalho está ajudando a melhorar a vida da comunidade”, finalizou.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9999, ramal 899.





SERVIÇO:





Clínica-Escola de Fisioterapia (Laboratório Clínico de Marcha)





Agendamentos: (17) 3405-9999 – ramal 899;





Local: Campus Centro (entrada pela rua Paraná, 3557);