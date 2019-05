Além deste, o local ainda continua exibindo diariamente o filme ‘Vingadores - Ultimato’

publicado em 16/05/2019

O filme ‘Superação - O milagre da Fé’ será exibido diariamente no Cine Votuporanga (Foto: Divulgação)

Érika Chausson

O Cine Votuporanga exibe o filme ‘Superação - O milagre da Fé’ diariamente a partir desta quinta-feira até o dia 22 de maio na cidade. A atração será exibida em cópia dublada e em 2D Digital nas sessões das 19h. Além deste, o local ainda continua exibindo diariamente o filme ‘Vingadores - Ultimato’ em sua programação, nas sessões das 21h, em cópia dublada e em 3D Digital.

O preço dos ingressos é de R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira) O Cine Votuporanga reserva o direito de alterar a programação sem aviso prévio. Para mais informações o telefone de contato é pelo (17) 3423-4740.

Superação – O milagre da Fé

John Smith, um menino de 14 anos, passeava com a família em uma manhã de inverno no Lago St Louis, no Missouri, quando, acidentalmente, sofreu uma queda e se afogou. Chegando ao hospital, John foi considerado morto por mais de 60 minutos até que sua mãe, Joyce Smith, juntou todas as suas forças e pediu a Deus para que seu filho sobrevivesse. Sua prece poderosa foi responsável por um milagre inédito.

Vingadores – Ultimato