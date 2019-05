Evento reunirá profissionais da saúde para tratar sobre promoção à saúde e prevenção de agravos

publicado em 28/05/2019

Visa ampliar, capacitar, divulgar e atualizar todos os profissionais envolvidos tanto na promoção à saúde, como na prevenção de agravos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com a Unifev e a Santa Casa, promove, nesta quarta-feira (29/5), uma Capacitação em virtude do Dia Mundial Sem Tabaco. O evento acontecerá no período das 8h às 12h, no Espaço Unifev Saúde, anexo à Santa Casa, acesso pela Rua Tocantins.

Todos os profissionais da saúde estão convidados a participar, entre médicos, psicólogos, fisioterapeutas (incluindo equipe do Melhor em Casa), psiquiatras, enfermeiros da Atenção Básica da Rede Municipal de Saúde, residentes, internos e estudantes do curso de Medicina da Unifev.

O evento contempla o calendário nacional do Ministério da Saúde, que estipula o dia 31 de maio como o Dia Mundial Sem Tabaco e visa ampliar, capacitar, divulgar e atualizar todos os profissionais envolvidos tanto na promoção à saúde, como na prevenção de agravos.

Na oportunidade, serão ministradas palestras pelo Coordenador do CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas) da Prefeitura, enfermeiro Reinaldo Carvalho, que conduzirá uma discussão sobre “Tabagismo na Saúde Pública”; e também pelo médico João Paulo de Lima Pedroso, diretor clínico da Santa Casa de Votuporanga e professor da Unifev, que falará sobre o tema “Atualização sobre Tabagismo”.

Dia Mundial Sem Tabaco

O Dia Mundial Sem Tabaco, lembrado em 31 de maio, foi criado em 1987 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. No Brasil, o INCA é o responsável pela divulgação e elaboração do material técnico para subsidiar as comemorações em níveis federal, estadual e municipal.

O Dia Mundial Sem Tabaco 2019 visa aumentar a atenção para:

•Os riscos do tabagismo ativo e do fumo passivo;

•Os danos do fumo para a saúde pulmonar;

•A magnitude de doenças e causas de morte em todo o mundo relacionadas ao tabaco, incluindo câncer de pulmão e doenças respiratórias crônicas;

•As evidências da relação entre o tabagismo e as mortes por tuberculose;

•As implicações do fumo passivo para a saúde pulmonar em diferentes faixas etárias;

•A importância de manter a saúde pulmonar para a saúde de todo o organismo, para melhorar a qualidade de vida e aumentar a longevidade;