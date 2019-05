O ganhador foi Andrei Marciano da Silva de Votuporanga, que abasteceu e recebeu um cupom para participar

publicado em 11/05/2019

O ganhador foi Andrei Marciano da Silva (Foto: A Cidade)

Da redação

Na manhã deste sábado (11), o Auto Posto Liberdade de Votuporanga juntamente com a Cidade FM, realizou um grande sorteio para o Dia das Mães. Foram distribuídos centenas de cupons para concorrer a um vale-combustível no valor de R$ 150,00.

As pessoas que abasteciam no posto ou consumissem na conveniência do estabelecimento, ganhavam um cupom para concorrer à promoção.

O contemplado foi o morador de Votuporanga, Andrei Marciano da Silva. "Eu já participei de várias promoções, mas nunca tinha ganhado nada, eu abasteci e coloquei em torno de quatro cupons na urna do Posto. Estou surpreso e muito feliz", comemorou o ganhador.