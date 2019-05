O evento foi realizado na manhã desta quarta-feira, em frente à Concha Acústica de Votuporanga

publicado em 15/05/2019

Todos os prêmios da campanha do dia Dia Das Mães da ACV foram para consumidores da cidade (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) sorteou na manhã desta quarta-feira, em frente à Concha Acústica, os prêmios da tradicional campanha do Dia das Mães, intitulada como ‘Minha Mãe Merece’. A ação foi realizada no comércio local entre os dias 2 a 11 de maio.

O evento contou com a participação de representantes da entidade e do comércio da cidade, assim como autoridades locais. Neste ano, foram distribuídos cerca de 150 mil cupons para os consumidores participarem da campanha que sorteou 10 vales-compras no valor de R$ 300 cada, uma televisão Smart 50´ e, o prêmio principal, um vale compra de R$ 5 mil. Além de vales-compras de R$ 150 para os vendedores.

Por mais uma vez, todos os contemplados da ação são moradores de Votuporanga. Os ganhadores dos vales-compras no valor de R$ 300 cada foram: Ricardo Zocca (Medina), Ivanir Arroio Nogueira Medina (Posto do Vilar), Donizete V. Martins Junior (Lojas Ed+), Ariane Carneiro (Emplac), Vandinei Ribeiro (Ótica Viscardi), Anezia F. Castilho (Supermercado Santa Cruz), Ruy Carlos Dias Bogaz (Votuciclo), Luciana da Silva Santos (Supermercado Porecatu), Maria Ignes Cruz Francelino (Morana Votuporanga), Mary R. S. Maturana (Griffe Boutique).

Quem levou a televisão Smart de 50 polegadas para a casa foi o Leonardo Liébana, que comprou na loja Morana Votuporanga. E o grande contemplado com o prêmio principal da campanha ‘Minha Mãe Merece’, foi a Vera Ap. M. Sales, que ganhou seu cupom da loja JS Pneus.

Para o presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Valdeci Merlotti, a campanha foi um sucesso e o fato de todos os vencedores serem do município, é um ponto importante para o comércio local. “Para nós é muito importante, mesmo sabendo que temos muita gente de fora, a gente fica feliz que os valores serão gastos no comércio local, então ficamos muitos satisfeito e foi mais uma campanha que deu certo”, afirmou para o jornal A Cidade.

Os prêmios da ação da ACV serão entregues no próximo dia 22 de maio.