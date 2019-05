Ação envolveu Departamento de Esportes do clube e grupo ‘Tamo junto’

publicado em 30/05/2019

O Departamento de Esportes e o grupo ‘Tamo junto’ organizaram uma ação filantrópica (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

O Assary Clube de Campo “fez um golaço” nesta semana. O Departamento de Esportes e o grupo ‘Tamo junto’ organizaram uma ação filantrópica, beneficiando os pacientes da Unidade de Diálise da Santa Casa de Votuporanga.

A iniciativa arrecadou 250 litros de leite para o Hospital. “O grupo ‘Tamo junto’ existe desde 2011. Nos reunimos para jogar futebol nos sábados pela manhã e, uma vez por mês, temos a confraternização dos aniversariantes. Por meio de um envolvimento no WhatsApp e com apoio do Departamento de Esportes, pensamos em colaborar com entidades. Desta vez, contribuímos com a Unidade de Diálise, uma causa tão nobre”, explicou Rodrigo Fernando Bento, diretor de Futsal do clube.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o gesto. “No ano passado, atendemos 293 pacientes em três turnos. Foram 31.816 sessões para se ter uma ideia. Durante todo o tratamento, oferecemos um lanche com leite, café, chá ou suco, além de pão com manteiga, bolo ou torrada. Esta doação irá nos auxiliar a atender a demanda de uma das maiores unidades do Hospital”, finalizou.