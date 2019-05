O decreto que regulamenta a questão entrou em vigor na data de sua publicação, portanto nesta quinta-feira

publicado em 09/05/2019

Prefeitura regulariza através de decreto 18 trechos de Votuporanga da Área Azul (Foto: A Cidade)

Através de um decreto, 18 trechos de Votuporanga foram regulamentados por meio do sistema Área Azul. O decreto que regulamenta a questão entrou em vigor na data de sua publicação, portanto nesta quinta-feira.

O decreto regulamenta a utilização do Sistema de Estacionamento Rotativo Pago de Veículos Automotores – Zona Azul em vias públicas urbanas de Votuporanga. Assim, fica autorizada a implantação, manutenção e operação do Sistema de Estacionamento Rotativo Pago de Veículos Automotores – Zona Azul, nas seguintes vias públicas urbana do município: rua São Paulo (entre as ruas Itacolomi e Paraíba); rua Amazonas (entre as ruas Tibagi e Rio Grande); rua Pernambuco (entre as ruas Tibagi e Paraíba); rua Itacolomi (entre as ruas Bahia e Amazonas); rua Itacolomi (entre as ruas Pernambuco e Iguassu); rua Tocantins (entre as ruas Minas Gerais e Ivaí); rua Tietê (entre as ruas Minas Gerais e Sergipe); rua Mato Grosso (entre as ruas Minas Gerais e das Bandeiras); rua Piauí (entre as ruas João Eduardo Regiani e São Paulo); rua Santa Catarina (entre as ruas Amazonas e das Bandeiras); rua Alagoas (entre as ruas Bahia e das Bandeiras); rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos (entre as ruas Bahia e São Paulo); rua Goiás (entre as ruas Amazonas e Sergipe); rua Pará (entre as ruas Bahia e São Paulo); rua Ceará (entre as ruas Amazonas e Sergipe); rua Paraíba (entre as ruas São Paulo e Pernambuco); rua Ivaí (entre as ruas Tibagi e Tietê); e rua Sergipe (entre as ruas Mato Grosso e Alagoas).

