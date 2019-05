Cidade

Alunos de Medicina Veterinária da UNIFEV visitam renomada feira agropecuária de Uberaba

Universitários e docentes estiveram na 85ª edição da ExpoZebu, no dia 1º de maio, para conhecer as principais novidades do setor

publicado em 17/05/2019

Os estudantes puderam ter uma visão completa das várias vertentes que circundam o setor pecuário (Foto:Unifev) Os alunos do curso de Medicina Veterinária da UNIFEV visitaram, no dia 1º de maio, a 85ª ExpoZebu, renomada feira agropecuária de Uberaba (MG). Durante o evento, eles estiveram acompanhados do coordenador da graduação, Prof. Me. Ariangelo Fonseca, e dos docentes Prof. Dr. Fábio Leonel e Profa. Ma. Luciana de Campos. Na ocasião, os universitários participaram de um dia de campo sobre integração agrossilvipastoril (florestas com agricultura e pecuária simultâneas). De acordo com o coordenador, os estudantes puderam ter uma visão completa das várias vertentes que circundam o setor pecuário, além de obter informações técnicas a respeito das novas tecnologias da área. Realizada entre os dias 27 de abril e 05 de maio, no Parque Fernando Costa (Uberaba), a ExpoZebu é considerada uma das maiores feiras de raças zebuínas do Brasil. Ao longo da programação, o evento recebeu mais de 200 mil visitantes, i

