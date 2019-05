A tentativa de homicídio aconteceu no dia 8 de dezembro de 2017; réu desferiu golpes de adaga na vítima

publicado em 31/05/2019

Legenda: O julgamento teve início às 9h e terminou por volta das 15h, no Tribunal do Júri de Votuporanga (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Nesta sexta-feira (31), o Conselho de Sentença julgou e absolveu Daniel Pereira Pinheiro, acusado de tentar matar Thiago Rocha Pires com seis golpes de adaga, no dia 8 de dezembro de 2017, no bairro Pró-Povo, em Votuporanga. O réu estava preso desde o dia 29 de dezembro, quando foi determinada a prisão temporário, e posteriormente, convertida em preventiva.

O Tribunal do Júri teve início às 9h e terminou por volta das 15h, no Fórum da Comarca de Votuporanga e foi presidido pelo juiz de Direito, Jorge Canil. Durante o julgamento, o Ministério Público foi representado por José Vieira da Costa Neto.

Durante a leitura da sentença, o juiz disse que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, mas negou a autoria da tentativa de homicídio. “A partir da decisão dos jurados, negando que o réu tenha sido o autor da tentativa de homicídio contra Thiago, fica o conselho de sentença impedido de efetuar o julgamento do crime”, falou.

Jorge Canil ainda falou que em relação ao furto do celular, a própria vítima não soube dizer se o autor da agressão foi quem lhe subtraiu o objeto e que nenhuma testemunha se referiu a esse fato. “Com base na votação dos jurados, absolvo Daniel, nos autos qualificados, no que concerne à tentativa de homicídio. Absolve-se também o réu, por não haver prova suficiente para condená-lo pelo crime de furto”, concluiu

Defesa

O advogado de defesa, Cleber Costa Gonçalves dos Santos, disse ao jornal A Cidade a sentença foi favorável. “Achei justo, apesar a imputação que havia sobre o acusado de tentativa de homicídio, um crime tecnicamente cruel, por conta dos seis golpes de adaga pelas costas, mas as provas que estavam corrigidas no processo não tinham valor probatório suficiente e levarão o entendimento dos jurados que a autoria não foi perpetuada ao acusado”, afirmou.

Conselho de sentença

O Tribunal do Júri foi composto pelos seguintes jurados: Carla Moro, Dayane Ferreira Biagge, João Vitor Fiorentino Ferreira de Andrade, Joéder Santos de Oliveira, Jonascir de Souza Gomes, Larissa Zafallon dos Santos e Pedro Gregui.

Relembre o caso

O crime aconteceu durante a madrugado do dia 8 de dezembro de 2017, no bairro Pró-povo em Votuporanga. Segundo as informações repassadas ao jornal A Cidade, Thiago estava estacionado sua motocicleta na rua Rio Colorado, quando um indivíduo teria se aproximado e começou a conversar.

Em dado momento, o suspeito desferiu golpes de adaga contra o mototaxista, que atingiram a perna esquerda, as costas e tórax, fugindo logo em seguida. Thiago foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Santa Casa.

Após investigações, Daniel foi preso pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) no dia 29 de dezembro do mesmo ano. O acusado foi preso no bairro Pró-povo, próximo ao local do crime. O réu permanece detido desde quando foi atribuída a prisão temporário e, que, posteriormente converteu em prisão preventiva.