A unidade do Acessa São Paulo, anteriormente localizada na Galeria Central, foi transferida para o Terminal Rodoviário “Leônidas Pereira de Almeida”. O novo espaço proporciona estrutura mais ampla e atende a demanda daquela região da cidade. O órgão, administrado pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal da Cidade, funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

A população em geral pode usufruir dos serviços oferecidos no local, de maneira gratuita. Entre as atividades oferecidas estão consulta de crédito da Nota Fiscal Paulista; emissão de boletos; elaboração de currículos; impressão de segunda via do CPF; agendamento de atendimento na Previdência Social; inscrições para concursos; pesquisas escolares entre outros serviços eletrônicos.

Em Votuporanga, o Acessa São Paulo possui estrutura em três pontos de atendimento: no Centro de Educação e Cidadania (CEC) “Leila Valquíria de Souza”, do bairro Sonho Meu; no Terminal Rodoviário “Leônidas Pereira de Almeida”; e no Distrito Simonsen. Todos são coordenados pela Secretaria da Cidade.

Acessibilidade

Pensando na acessibilidade dos espaços públicos, a Prefeitura de Votuporanga vem promovendo uma série de adequações em diversas unidades. No Terminal Rodoviário “Leônidas Pereira de Almeida”, a plataforma de acessibilidade existente que estava desativada voltou ao efetivo funcionamento. O equipamento estava inoperante e recebeu os devidos reparos para transportar todas as pessoas com mobilidade reduzida e também aquelas que possuem bagagens.

Outra medida para promover a acessibilidade também foi disponibilizada no Poupatempo. O local recebeu nova rampa que dá acesso à entrada do prédio, neste mês.