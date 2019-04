A programação acontece no dia 14 de abril, na Concha Acústica, a partir das 16h

publicado em 03/04/2019

Votuporanga recebe Circuito Sesc de Artes (Foto: Reprodução)

Ilusionismo, espetáculo circense, teatro, máscara 3D, música - da eletrônica ao rap, desenhos urbanos e história em quadrinhos fazem parte da intensa programação cultural do Circuito Sesc de Artes em Votuporanga. As atividades acontecem no domingo (14/04), a partir das 16h, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”. As atrações são gratuitas e livres para todas as idades.

O circuito conta com 14 roteiros, que passará por 121 cidades do Estado de São Paulo, com 490 artistas e mil apresentações. Para a Secretária da Cultura e Turismo de Votuporanga, Silvia Brandão Cuenca Stipp “receber um evento como este fomenta ainda mais o nosso propósito de levar a cultura para toda a comunidade e com uma programação diversificada para agradar todos os públicos”.

A programação do evento é coordenada pelo Sesc Rio Preto e conta com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo.

Confira, abaixo, a descrição detalhada das atrações confirmadas para o Circuito:

DINY ILUSIONISTA

Uma das únicas ilusionistas mulheres no Brasil, Diny realiza efeitos de pequeno e grande porte, utilizando multimídia e tecnologia. Além de explorar as diferentes modalidades de mágica, ela é conhecida por seu número inexplicável de "quick change", como são conhecidas as trocas rápidas de figurino bem em frente ao público.

O CIRCO FUBANGUINHO - Trupe da Lona Preta

Espetáculo inspirado em farsas, charangas e bufonarias, em que dois palhaços são demitidos e expulsos do picadeiro, mas tentam retornar ao circo a qualquer custo. A companhia, nascida em 2005, pesquisa linguagens e técnicas de palhaçaria e do teatro com intuito de atualizar elementos tradicionais e extrair o essencial do riso.

LUEDJI LUNA

A cantora e compositora baiana traz ao Circuito Sesc de Artes 2019 o show "Mundo", no qual apresenta uma outra face de seu trabalho, mais voltada à música eletrônica e ao rap. São remixes e reinterpretações das músicas do álbum "Um Corpo no Mundo", que colocou Luedji em evidência no cenário musical. O show conta com participação do DJ Vitonez, MC Zudzilla e as MCs Stéfanie e Dory.

DJ VITONEZ

Fascinado pela black music desde a infância, o DJ explora ritmos e melodias que passam pelo rap, soul, funk, groove, acid-jazz e R&B. Além de DJ e produtor, ele também é colecionador de discos e teve uma loja no centro de São Paulo, que recebia discotecagens e apresentações de importantes nomes da cena rap paulistana.

HENRIQUES - CIA. VAGALUM TUM TUM

O príncipe Henrique é um rebelde que vive uma vida de arruaça com os amigos Falstaff e Pistola. Nem seu velho pai, o rei Henrique IV, nem o povo o consideram a altura de ser o futuro governante - mas as coisas vão ter de mudar quando ele se tornar o rei Henrique V. Fundada em 2001, a companhia pesquisa técnicas de teatro e palhaço para contar, principalmente, histórias de William Shakespeare para crianças e jovens.

OFICINA DE MÁSCARAS LOW POLY - TICO VOLPATO

Os participantes da oficina vão aprender a confeccionar uma máscara de papel em estilo poligonal, em três dimensões, com a técnica Low Poly. O público terá alguns animais diferentes para escolher no momento de criar sua máscara. A atividade, que não exige conhecimentos especiais, pode ter participação de pessoas de todas as idades, que vão entender os conceitos de alta e baixa tecnologia.

DESENHANDO A CIDADE - EDUARDO BAJZEK

O grupo vai orientar o público sobre a prática dos "sketchers", desenhistas urbanos que se reúnem para registrar, em traços, cores e tintas, as cenas e o cotidiano da cidade. É uma atividade cultural e social que tem ganhado destaque entre artistas amadores e profissionais. O público vai sair à praça com papel, lápis, canetas ou tintas para observar, desenhar e, depois, exibir suas criações.

UNIVERSO HQ – MEDIAÇÃO DE LEITURA COM COMPANHIA ENTRECONTOS - TG3 DESIGN E CONTEÚDO / COMPANHIA ENTRECONTOS