publicado em 23/04/2019

Prefeito participa de evento no Palácio e anuncia voos comerciais para o segundo semestre (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Prefeito de Votuporanga João Dado, acompanhado do Deputado Estadual e líder do Governo do Estado, Carlão Pignatari, participou de evento na manhã desta terça-feira (23), no Palácio dos Bandeirantes, onde o vice-governador Rodrigo Garcia anunciou voos comerciais da empresa aérea Passaredo para o interior paulista. Votuporanga e outras duas cidades, São Carlos e Ribeirão Preto, receberão voos da linha aérea a partir do segundo semestre deste ano. Também participaram do evento José Luiz Felicio Filho, presidente da Passaredo, o Secretário de Turismo de São Paulo, Vinicius Lummertz, e o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

O prefeito explica que o projeto foi todo organizado pela Secretaria de Turismo do Estado e concretizado pelo Secretário Vinicius Lummertz, sob coordenação de Marcelo Costa, Secretário Executivo da pasta, e do Chefe de Gabinete, Guilherme Miranda.

A notícia foi comemorada pelo Prefeito João Dado que desde quando exercia o cargo de Deputado Federal já lutava por esta conquista. “A retomada dos nossos tão esperados voos a partir do Aeroporto Domingos Pignatari em Votuporanga era muito aguardada e beneficiará não só os votuporanguenses como também moradores de cerca de 50 cidades da região. Precisamos agradecer ao Deputado de Votuporanga e líder do Governo João Dória, Carlão Pignatari, e ao vice-governador Rodrigo Garcia pelo apoio nessa importante conquista. Num estado tão grande como São Paulo, sermos uma das três cidades contempladas, certamente é uma demonstração da força política que Votuporanga possui”.

O Deputado Estadual Carlão Pignatari explicou que a conquista é um reflexo da redução da alíquota do ICMS que o Governo do Estado de São Paulo proporcionou no combustível da aviação. “Hoje é um dia muito feliz para todos nós, votuporanguenses. É uma luta antiga de todas as lideranças políticas da cidade que conquistamos devido a pujança e o Governo moderno de João Dória”.