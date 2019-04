Cidade

Santa Casa ganha 477 litros de leite

João Pedro Lopes organizou o evento “Evolution – A festa” no último dia 13, no AABB; comercialização do copo personalizado foi revertida em leite

publicado em 23/04/2019

João Pedro Lopes organizou o evento “Evolution – A festa” e comercializou copos personalizados que foi revertida em leite (Foto:Santa Casa de Votuporanga) Com o porta-malas lotado, João Pedro Lopes chegou na Santa Casa de Votuporanga. O organizador do evento “Evolution – A festa” demonstrou toda a sua solidariedade e vínculo com o Hospital. Ele trouxe 477 litros de leite para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. João Pedro explicou como a arrecadação foi feita. “Promovemos o evento no AABB no dia 13 deste mês. Neste ano, pensei em uma campanha solidária com o copo personalizado “Evolution”. Ao invés de vendê-lo a R$5, solicitei um litro de leite para a entidade”, disse. A escolha de doar para a Santa Casa partiu de bons atendimentos. “Eu tenho um vínculo com o Hospital. Familiares já estiveram internados, eu mesmo já precisei da assistência após sofrer um acidente de moto. Em conversa com o vereador Rodrigo Beleza, ao falar da minha iniciativa, ele sugeriu que beneficiasse uma Instituição que eu admirasse e rapidamente lembrei da Santa Casa”, complementou. O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, parabenizou João Pedro pela ação. “Ficamos impressionados com a quantidade arrecadada. Consumimos, em média, 100 litros por dia e esta doação irá nos auxiliar a atender a demanda. Nosso muito obrigado em nome dos milhares de pacientes”, finalizou.

