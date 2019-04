Evento de Urgência e Emergência da Abramurgem classificou alunos e residentes como melhor trabalho científico

publicado em 04/04/2019

Alunos da Medicina e residente de Ginecologia e Obstetrícia conquistaram primeiro lugar em trabalho científico no II Congresso Paulista (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga e Unifev têm motivos para comemorar. Alunos da Medicina e residente de Ginecologia e Obstetrícia conquistaram primeiro lugar em trabalho científico no II Congresso Paulista de Medicina e Enfermagem de Urgência e Emergência da Associação Brasileira de Medicina de Urgência (Abramurgem), em São José do Rio Preto.

Erika Satie Yoshida e Pericles Emilio Pinheiro Silva são acadêmicos da Unifev, juntamente com Pamela Gonçalves Cristal, residente. O estudo foi sobre sepse na gestação complicada com síndrome de desconforto respiratório do adulto.

A paciente foi atendida pela Santa Casa, com equipe de clínica médica e ginecologistas. “A grávida estava de 20 semanas quando compareceu ao Pronto Socorro com febre e vômitos. Ficou internada, inclusive com necessidade de permanência em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Seu quadro era de sepse, uma complicação rara e que necessita de intervenção imediata para preservar as vitalidades materna e fetal. No caso, a equipe médica atuou com maestria, diagnosticando de maneira rápida e possibilitando que tanto a mãe quanto o bebê estivessem bem hoje e sem intercorrências na gestação”, explicou o preceptor e coordenador da rede de urgência e emergência do município, Dr. Chaudes Ferreira Júnior.

Ele contou o que é a doença. “É um tema de extrema importância, não somente na nossa Instituição, mas em qualquer Hospital que tem acesso ao público. É uma infecção, um ciclo que acaba com o descontrole de resposta do organismo, provocando falência de um ou de vários órgãos”, afirmou.

Para existir diagnóstico precoce, foi necessária abordagem mais rápida possível da forma correta. “Este caso propiciou o primeiro lugar. Estou muito orgulhoso de vocês meus alunos, é lindo poder aprender com vocês! Orgulho em ser Unifev! Parabéns a todos docentes e residentes da Santa Casa”, complementou.





Outro estudo

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi tema de um estudo apresentado no congresso. O aluno de Medicina, Pablo Gurther, juntamente com os médicos Otávio Rosa e Danilo Ribas, discutiu sobre trauma de tórax bilateral e esmagamento por objeto de duas toneladas.

O trabalho teve por finalidade expor um relato de caso sobre trauma torácico, afim de alertar os profissionais da saúde quanto a gravidade do quadro, bem como a importância na identificação de causas de morte evitáveis e rápida instituição de tratamento para estabilização do doente.

O coordenador do curso de Medicina da Unifev, Mauro Hernandes Esteves, parabenizou os envolvidos. “Externo os cumprimentos ao Pablo, ao professor e médico Dr. Chaudes pelo trabalho realizado! A nossa Santa Casa e Samu por todo esforço na busca de melhores condições e permitindo a todos nós que possamos trabalhar com excelência”, disse.