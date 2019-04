O evento de comemoração aconteceu na manhã desta terça-feira, no novo espaço, que está localizada na ala de Pediatria

Estiveram presentes representantes do hospital e autoridades locais

A Santa Casa de Votuporanga comemora nesta terça-feira 69 anos de fundação e para celebrar este aniversário, a ala de Pediatria do hospital reinaugurou a sala de brinquedos para as crianças internadas, a Brinquedoteca.

O evento realizado nesta manhã contou com a presença de representantes da instituição, pais e crianças, além de autoridades locais, como o prefeito João Dado, a primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho.

Segundo o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, o Torrinha ao jornal A Cidade¸ a reforma da Brinquedoteca foi beneficiada pelo Ministério Público de Votuporanga. “É muito emocionante, justamente no aniversário do hospital a gente reinaugurar este espaço das crianças. O espaço foi uma doação de mais ou menos R$ 10 mil, onde fizemos com que as crianças se sentissem como se fosse na sua casa”, afirmou.

Uma das novidades para a reinauguração da Brinquedoteca, além dos brinquedos novos e do espaço reformado, é que o ambiente funcionará durante 24 horas. “Nesta reestruturação, este espaço das crianças vai ficar aberto 24 horas, antigamente fechava e criança não tem hora para ficar doente e isto é muito importante para os pacientes”, disse.

O provedor ainda salientou que tudo é possível por meio dos parceiros que o hospital fez durante todos os anos. “Tudo é parceiro, é Ministério Público, a população de Votuporanga, Clube de Serviços, Sindicatos, instituições religiosas, isto é muito importante para todos nós e eu estou muito feliz e orgulhoso de fazer parte dos 69 anos da Santa Casa”, enalteceu.

Emocionado, Torrinha finalizou agradecendo e afirmando que já foi nomeado pelo Conselho, diretoria e população para mais dois anos de mandato. “Eu não penso nisto como um desafio, eu fico emocionado porque isto é como se fosse a minha casa. Gosto muito deste hospital, é um amor incondicional, que isto me ajudou a me desapegar de bens materiais e isto é o mínimo que temos que fazer para nosso próximo”.