O cargo mais procurado foi para Técnico em Saneamento XXI – Administração Geral IV, que recebeu 699 inscrições

publicado em 15/04/2019

Saev Ambiental recebe mais de 2,5 mil inscrições em Concurso Público (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga, a Saev Ambiental, recebeu 2.521 inscrições para o Concurso Público nº 001/2019. As inscrições foram efetuadas por meio do site CONSESP – Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda (www.consesp.com.br), empresa que fará a organização, aplicação e correção do Concurso. Os vencimentos variam de R$ 1.178,55 a R$ 6.713,35.

O cargo mais procurado foi para Técnico em Saneamento XXI – Administração Geral IV, que recebeu 699 inscrições, com média de 349,5 inscritos para duas vagas. O segundo cargo que mais recebeu inscrições foi para Controlador Interno, que registrou 313 candidatos para uma vaga. O cargo de Agente Fiscal – Fiscalização de Saneamento foi o terceiro mais procurado, com 295 inscrições efetuadas para uma vaga.

Para a função de Agente Técnico Operacional I – Serviços Gerais foram efetuadas 344 inscrições para duas vagas, com média de 172 inscritos por vaga. Em seguida, para o cargo de Agente Técnico Operacional XIV – Manutenção Hidráulica, 147 inscrições foram feitas para quatro vagas, com média de 36,75 inscritos por vaga.

Para vagas de cadastro reserva, o cargo mais procurado foi Técnico em Saneamento I – Telefonia, com 315 inscrições efetuadas. O segundo cargo com mais inscritos foi Especialista em Saneamento VII – Engenharia Civil, com 165 candidatos. O terceiro mais procurado foi para Técnico em Saneamento XIV – Desenho e CAD, com 69 inscritos.

Em seguida, o cargo de Técnico em Saneamento XIV – Tecnologia da Informação recebeu 47 inscrições. A quinta função com mais candidatos foi Especialista em Saneamento II – Controle de Qualidade II, com 42 inscritos. Para Analista I – Contabilidade Pública, foram registradas 39 inscrições. O cargo de Técnico em Saneamento XVI – Manutenção Elétrica de alta e baixa V-II recebeu 32 inscrições, sendo a sétima função mais procurada para cadastro reserva. Por último, Técnico em Saneamento XXII – Topografia recebeu 14 inscrições.