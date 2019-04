O Município recebeu o “9º Prêmio David Capistrano”, durante o 33º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo

publicado em 05/04/2019

Prefeitura recebe prêmio na área da Saúde (Foto:Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga recebeu, na última semana, o “9º Prêmio David Capistrano”, durante a 16ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios do 33º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, realizado em Águas de Lindóia entre os dias 27 e 29 de março. Foram 995 trabalhos inscritos e apenas 10 foram premiados.

O trabalho que conquistou o prêmio foi referente a “Implantação de um painel das ações de controle vetorial (bingo) realizadas pelos agentes de Saúde do Município de Votuporanga” em todas as Unidades de Saúde da cidade. Com a implantação do painel, todos os profissionais têm conhecimento da situação de bloqueio de vetores em toda a cidade.

O painel implantado em todas as Unidades de Saúde com atualização diária permitiu otimização das ações de combate de vetores que transmitem, por exemplo, a Dengue. “Desta forma, se surge um suspeito de dengue numa quadra próxima de outra que já foi trabalhada em um período de sete dias, o bloqueio desse novo suspeito de dengue poderá ser otimizado, considerando os locais onde o trabalho já havia sido feito. O meu maior prêmio é ver que esse projeto do BINGO em conjunto com outras ações ambientais têm contribuído para a prevenção de óbitos por dengue no nosso município”, explicou a autora do projeto premiado e enfermeira da Secretaria da Saúde, Elaine Batista Madrid.

Agora, Votuporanga e outros nove municípios representarão o Estado de São Paulo no Congresso Nacional em Brasília organizado pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

Segundo a Secretária Municipal da Saúde, Márcia Reina, o prêmio é fruto do empenho e dedicação de todos os profissionais da Rede Municipal de Saúde. “Agradeço esse prêmio que o Município está levando e sendo reconhecido pelo Estado inteiro e, mais que isso, quero deixar o meu agradecimento à todas as Unidades de Saúde que acreditaram na proposta e fizeram a valorização do trabalho. Hoje, nós temos esse prêmio que é voltado para o controle de vetor e atingiu o sucesso”, afirmou.

