No total, 17 profissionais foram convocados para o cargo de Professor da Educação Básica I

publicado em 02/04/2019

Prefeitura realiza primeira convocação do Processo Seletivo nº 001/2019 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Administração, realizou a primeira convocação do Processo Seletivo nº 001/2019, nesta terça-feira (02/04). No total, 17 profissionais foram convocados para o cargo de Professor da Educação Básica I, por meio do Diário Oficial Eletrônico do Município.

Os convocados deverão se apresentar na Secretaria Municipal da Cidade, localizada na Rua São Paulo, nº 3741, Centro, para apresentação de documentos e manifestação quanto a aceitação da vaga oferecida e ainda para a realização de exame médico admissional no dia 9 de abril, às 08h, sendo que o não comparecimento no prazo supra citado, corresponderá à desistência.

A relação de documentos para nomeação está disponível no site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br) Link Cidadão - Link Concursos. As datas de efetiva nomeação serão determinadas pela Administração Municipal.

Vale salientar que as contratações do Processo Seletivo são temporárias, nos termos da Lei Complementar n.º 215, de 05 de julho de 2012, e da Lei n.º 3616, de 20 de maio de 2003, sendo que os contratos poderão ser prorrogados, a critério da Administração Municipal, uma vez, desde que o prazo total não ultrapasse 24 meses a contar da data de publicação de sua homologação.

Concurso Público nº 001/2017

A Prefeitura de Votuporanga ainda convocou por meio de publicação no Diário Oficial Eletrônico, nesta terça-feira (02/04), outros três aprovados do Concurso Público nº 001/2017 para os cargos de Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I e Técnico do Executivo XI – Administração Geral II.

Os candidatos deverão se apresentar na Secretaria Municipal da Cidade, localizada na Rua São Paulo, nº 3741, no bairro Patrimônio Novo, para apresentação de documentos e manifestação quanto a aceitação da vaga oferecida no dia 9 de abril, às 08h, sendo que o não comparecimento no prazo supra citado, corresponderá à desistência.

A relação de documentos para nomeação também está disponível no site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br) Link Cidadão - Link Concursos. O candidato convocado deverá comparecer à Secretaria Municipal da Administração no dia 10 de abril, para realização de exame médico admissional. As datas de efetiva nomeação serão determinadas pela Administração Municipal.

Mais de 470 novos servidores