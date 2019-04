Atividade ensina a analisar o mercado e disponibilizará informações importantes sobre como aplicar estratégias de marketing digital para alavancar o crescimento de empresas

publicado em 29/04/2019

As inscrições, assim como o curso, são totalmente gratuitos (Foto: Reprodução)

Aprimorar as vendas diante do atual cenário econômico tem sido o principal desafio dos empreendedores, principalmente aqueles que estão entrando no mercado, com suas micro e pequenas empresas. Com o intuito de apresentar os possíveis caminhos para essa questão, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, juntamente com o Sebrae realizam, no período de 24 a 27 de junho, das 18:30 às 22:30, o curso Gestão Estratégica de Vendas, do programa Na Medida.

As inscrições, assim como o curso, são totalmente gratuitos, sendo que as atividades serão ministradas no CTMO - Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani", no Centro do Empreendedor, voltadas para empresários e vendedores. O secretário Flávio Piacenti Junior esclarece que "a capacitação tem como objetivo permitir aos participantes compreender os caminhos e estratégias de vendas, refletir sobre a importância do vendedor para a empresa, para os clientes e para seu próprio negócio. Desta forma, passam a atuar de maneira estratégica para promover as vendas de produtos e serviços na obtenção dos melhores resultados em seus negócios".