Os imóveis estão localizados na rua Horácio dos Santos com áreas de 260,68 m² a 363,24 m² e valores que variam até R$ 181 mil

publicado em 16/04/2019

Prefeitura de Votuporanga venderá 15 terrenos nesta quinta-feira (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga venderá, nesta quinta-feira (18), às 14h, 15 terrenos localizados na Rua Horácio dos Santos com áreas de 260,68 m² a 363,24 m² e valores que variam de R$ 130.340,00 a R$ 181.620,00. O objetivo é captar recursos para a execução da obra de transposição do Córrego do Cortume e interligação das Avenidas Mário Pozzobon e Sebastião Vaz de Oliveira, visando atender a diretriz viária prevista no Plano de Mobilidade Urbana do Município, realizado pela Prefeitura em 2017.

Os imóveis podem ser vistos a qualquer momento pelos interessados. Os pagamentos poderão ser feitos à vista, com 20% de desconto, ou em até dez parcelas mensais, iguais e sucessivas.

Pessoas físicas e jurídicas podem participar desta licitação, devendo apresentar os envelopes, contendo Documentação e Proposta, fechados e indevassáveis, e entregá-los na Secretaria Municipal da Administração - Divisão de Licitações, Paço Municipal, localizado na Rua Pará, nº 3227, no bairro Patrimônio Velho, onde os mesmos serão protocolados, até o dia 18 de abril, às 13h30.

Para participação, os interessados ainda deverão efetuar depósito em dinheiro da quantia correspondente a 5% do valor de avaliação do(s) imóvel(is) objetivado(s), em Conta Corrente da Prefeitura de Votuporanga. A garantia deverá ser efetuada até as 13h30 do dia 18 de abril. Logo após, às 14h, serão abertos os envelopes pela Comissão Permanente de Licitações, na presença dos participantes, na Sala de Licitações que fica no Paço Municipal.