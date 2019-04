Ação da Prefeitura e Fundo Social de Solidariedade foi sucesso e irá beneficiar centenas de pacientes

publicado em 09/04/2019

O prefeito João Dado destacou o apoio das Secretarias Municipais, Unifev e de todos os participantes (Foto:Santa Casa de Votuporanga)

Votuporanga demonstrou toda sua união e generosidade neste final de semana com o Mutirão da Solidariedade. A Prefeitura de Votuporanga e Fundo Social de Solidariedade (FSS) entregaram nesta terça-feira (9/4) 12 toneladas de arrecadações para Santa Casa de Votuporanga e mais 17 instituições.

Foram repassados aproximadamente 660 quilos de alimentos não-perecíveis, roupas e calçados para o Hospital, beneficiando centenas de pacientes. O mutirão foi realizado no sábado (6/4) e percorreu toda a cidade, solicitando ajuda para a população.

O prefeito João Dado destacou o apoio das Secretarias Municipais, Unifev e de todos os participantes. “Foi uma grande mobilização para que chegasse a 12 toneladas de roupas e alimentos. Mas que esta iniciativa não seja apenas uma vez ao ano, mas que haja generosidade sempre. Procure uma entidade, faça doações ou até mesmo o Fundo Social, destinando roupas para nosso Cabide Solidário. Com certeza, nós que ficamos ainda mais felizes de participar desta corrente da solidariedade”, disse.

A primeira-dama e presidente do FSS, Mônica Pesciotto de Carvalho, agradeceu toda a comunidade. “Tivemos o envolvimento de todo município. Foram 17 entidades beneficiadas, além do Fundo Social. O Tiro de Guerra foi um grande parceiro, além da Igreja e Colégio Adventistas que não participaram no sábado, mas auxiliaram na separação dos itens no domingo (7/4). Nosso muito obrigada aos votuporanguenses que, com amor, carinho e generosidade fizeram as colaborações. O movimento da solidariedade faz bem para cada um de nós, beneficiando a alma”, afirmou.

O vereador Alberto Casali enalteceu a iniciativa. “Vi no sábado morador entregando um quilo de macarrão, de óleo, como contribuição. Isso se tornou em 12 toneladas, Votuporanga está de parabéns. Desejamos que no ano que vem seja feito o mutirão novamente”, falou.