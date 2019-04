Todos estarão devidamente identificados para arrecadar alimentos e materiais em boas condições

publicado em 04/04/2019

A cidade foi dividida em 15 setores, incluindo Simonsen, por onde percorrerão todos os voluntários (Foto:Prefeitura de Votuporanga)

Neste sábado (06/04), mais de 200 voluntários participarão do Mutirão da Solidariedade que tem como lema “Faça o bem com o que você tem de bom”. Todos estarão devidamente identificados para arrecadar agasalhos, cobertores, roupas, sapatos, acessórios, utensílios domésticos e alimentos não-perecíveis.

A cidade foi dividida em 15 setores, incluindo Simonsen, por onde percorrerão todos os voluntários. A ação é organizada pelo Fundo Social de Solidariedade e todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Votuporanga em parceria com diversas entidades e instituições.

Além disso, munícipes que desejam colaborar com o Mutirão da Solidariedade este ano, e que não estarão em suas residências na manhã do dia 6 de abril, também poderão deixar suas doações nas escolas municipais até esta sexta-feira (5/4), das 6h30 às 18h.

