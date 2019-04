Clube de serviço destinou roupas para o projeto da Santa Casa, beneficiando centenas de pacientes

publicado em 11/04/2019

Os companheiros do clube destinaram aproximadamente 700 peças de roupas, que serão comercializadas a preços simbólicos (Foto:Santa Casa de Votuporanga)

A história do Bazar do Bem está ligada com o Lions Clube Votuporanga. O clube de serviço auxilia o projeto da Santa Casa desde a construção da loja, com doações que modificaram a assistência hospitalar beneficiando centenas de pacientes.

Nesta semana, o Lions esteve novamente no Bazar, com o mesmo espírito de solidariedade. Os companheiros do clube destinaram aproximadamente 700 peças de roupas, que serão comercializadas a preços simbólicos.

A presidente do Lions Clube, Rosa Aparecida Pereira Romero, explicou a ação. “Edvando de Sousa é nosso companheiro e faz esse tipo de trabalho de auxiliar as entidades. Por conta desta atuação, ele recebe muitas colaborações e pensou em contribuir com Bazar do Bem, que beneficia diretamente os pacientes”, contou.

Rosa destacou a satisfação de doar. “Temos muitas mulheres que são voluntárias no projeto. O Lions possui um carinho enorme com o Bazar. Realizamos dois chás com renda para a construção em outras gestões e sabemos o quanto que é importante para o Hospital”, complementou.

A presidente do Bazar do Bem, Carla Angélica Candido, agradeceu a doação. “Ficamos muito felizes em receber essa contribuição tão especial. O Lions é nosso parceiro, sempre nos ajuda com colaborações importantes. Esta arrecadação irá trazer renda para a Instituição, que investirá em mais humanização”, disse.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, enfatizou o Bazar. “É composto por pessoas abnegadas, que se dedicam em conquistar verbas para a manutenção de nossos atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS). Todo dinheiro adquirido é destinado para o Grupo de Humanização do Hospital, que busca maneiras de oferecer assistência cada vez melhor aos pacientes. Agradecemos às companheiras em nome da presidente Rosa Romero pelo apoio”, destacou.