O curso é gratuito e será realizado no dia 29 de abril, das 14h às 17h, no Polo UAB

publicado em 25/04/2019

O objetivo é atender a demanda de manipuladores de alimentos do município que necessitam do curso para exercerem suas atividades (Foto:Prefeitura de Votuporanga)

Continuam abertas as inscrições para o curso de “Boas práticas na manipulação de alimentos”, que será promovido pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde. O curso é gratuito e será realizado no dia 29 de abril, das 14h às 17h, no Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil).

As vagas são limitadas. As inscrições vão até o dia 29, no período da manhã, e devem ser feitas na sede da Vigilância Sanitária, localizada na Rua Santa Catarina, nº 3890, anexo à Secretaria Municipal da Saúde. O telefone para mais informações é o (17) 3405-9787, ramais 244 e/ou 245.