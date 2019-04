As doações foram arrecadadas durante o ‘Mutirão de Solidariedade’ realizado no último sábado e domingo em Votuporanga

Foram arrecadadas cerca de 12 toneladas entre agasalhos, cobertores, roupas, sapatos, acessórios, utensílios domésticos e alimentos não-perecíveis (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

O Fundo Social de Solidariedade entregou na manhã desta terça-feira, no Ginásio Mário Covas, as doações arrecadadas durante o ‘Mutirão de Solidariedade’, realizado no último sábado e domingo em Votuporanga. Durante o evento, estiveram presentes os representantes das entidades beneficentes e autoridades locais.

Segundo a primeira-dama e presidente do FSS, Mônica Pesciotto de Carvalho, nesta edição foram arrecadadas aproximadamente 12 toneladas, entre agasalhos, cobertores, roupas, sapatos, acessórios, utensílios domésticos e alimentos não-perecíveis. “A gente estima que foram duas toneladas a mais em relação ao ano passado, quando arrecadamos 10 toneladas. É a solidariedade aumentando cada vez mais”, afirmou.

De acordo com a presidente, serão 17 entidades beneficiadas, entre elas a Associação Beneficente Abrigo de Luz, (ASA) Ação Solidária Adventista – centro, Ação Solidária Adventista – Bom Clima, (ASA) Ação Solidária Adventista – Pozzobon, Associação Antialcoólica de Votuporanga, Lar Beneficente Recanto da Mãe, Santa Casa de Votuporanga, Lar Beneficente Viver Bem, Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, Novo Sinai, Comunidade São Francisco de Assis, Associação Beneficente Irmãos de Emaús Casa Abrigo, Lar dos Velhinhos de Votuporanga, Associação Beneficente Fonte Viva, Renovação Carismática Católica – Igreja Matriz, Centro Social de Votuporanga, Associação Beneficente Caminho de Damasco e mais o Fundo Social de Solidariedade.

No último sábado, a cidade foi dividida em 15 setores por onde percorreram cerca de 200 voluntários devidamente identificados. Devido ao respeito da guarda do sábado, os voluntários da Igreja Adventista participaram da ação no domingo.

A tesoureira representante da Associação Beneficente Caminho de Damasco, Regina Ribeiro, falou sobre a importância dessas ações para as entidades. “Nós temos 85 crianças e são atendidas cerca de 70 famílias e esses alimentos e roupas é de muita grandeza para todos os atendidos no nosso dia a dia”, enfatizou.

Para a população que não teve a oportunidade de participar desta edição do ‘Mutirão de Solidariedade’ pode fazer a doação na sede do FSS. “O Fundo Social está localizado na própria prefeitura, na rua Pará nº 3227 e é uma porta aberta para receber e repassar as doações durante todo o ano”, finalizou Mônica.