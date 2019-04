Exemplares estão disponíveis para o público; classificação indicativa é de 12 anos

publicado em 09/04/2019

Escritor doa livros para Biblioteca Municipal Castro Alves (Foto:Prefeitura de Votuporanga)

O escritor Valberto Benedito Alves, morador de Votuporanga há 20 anos, lançou recentemente o livro “O despertar – Revelações Divinas” e fez a doação de nove exemplares para a Biblioteca Municipal “Castro Alves”, da Prefeitura de Votuporanga.

O livro contém 57 revelações. De acordo com o escritor, “tais revelações são dons e visões. Jesus faz contato o tempo todo de maneiras diferentes e essa é a forma com que tenho que repassar o que me é mostrado”. Valberto começou a escrever aos 21 anos, e já finalizou três livros, mas esse é o primeiro editado.