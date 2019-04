Segundo a Prefeitura, uma audiência no dia 6 de maio discutirá a implantação de dois novos empreendimentos imobiliários na cidade

publicado em 27/04/2019

A Prefeitura de Votuporanga realizará audiência pública sobre os empreendimentos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Mais dois novos empreen dimentos imobiliários devem ser construídos em Votuporanga nos próximos meses. Os condomínios residenciais estão em fase de aprovação pelo Poder Executivo Municipal.

A Prefeitura Municipal de Votuporanga realizará audiência pública para a apresentação dos estudos de impacto de vizinhança no dia 6 de maio, a partir das 8h, na Secretaria Municipal da Cidade, localizada na rua São Paulo, 3.741, no Loteamento Patrimônio Velho. A reunião visa a aprovação de dois empreendimentos.

O primeiro, o Condomínio Residencial Florença, deve ser implantado no imóvel com área a ser construída de 2.415,89m², localizado na rua São Paulo, 2.704, no Loteamento Patrimônio Novo. Neste, o imóvel será de sete andares com 24 apartamentos.

O outro empreendimento é o Condomínio Residencial Maria Facchini, que será construído no imóvel com área a ser construída de 11.900,16m², localizado na rua Bahia, esquina com a rua Javari. No condomínio de 18 andares serão comercializados 60 apartamentos.