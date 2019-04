O ganhador foi Leonardo Gonzaga Ferreira Gratão, que abasteceu R$ 50 e recebeu um cupom

publicado em 22/04/2019

Ganhador Leonardo Gonzaga Ferreira Gratão (Foto:A Cidade)





Da redação





No último sábado (20), a Cidade FM em parceria com o Auto Posto Liberdade de Votuporanga, realizou o sorteio de um tablet. As pessoas que abasteciam ou consumissem na conveniência do estabelecimento no valor acima de R$ 50 ganhavam um cupom para concorrer a promoção, que teve início no fim do mês de março.

Durante a campanha, foram distribuídos centenas de cupons para o sorteio e que teve como contemplado o morador de Votuporanga, Leonardo Gonzaga Ferreira Gratão. "Fiquei muito feliz por ter ganhado a promoção, que no meio de vários cupons o meu foi o sorteado. Essa foi a primeira vez que eu ganhei e já estou esperando as próximas promoções para participar", comemorou o ganhador.

A entrega do aparelho eletrônico, sorteado no último sábado, foi entregue pela gerente do Auto Posto Liberdade, Meire Azevedo, na manhã desta segunda-feira ao vencedor.